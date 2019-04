Mauvaise alimentation, diagnostic de la méningite et homéopathie : les trois infos du jour

Dans le monde, 1 décès sur 5 est lié à une mauvaise alimentation

Consommer en excès des aliments trop sucrés, trop gras, trop salés ou ultra-transformés est à l’origine de 11 millions de décès rien que pour l’année 2017. Soit un décès sur cinq survenus cette année dans le monde. C’est ce que met en lumière une nouvelle étude réalisée à l’échelle mondiale, et dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue The Lancet. Selon ses auteurs, la trop faible consommation d’aliments sains comme les céréales complètes, les graines, les noix, les fruits et les légumes contribue tout autant qu’une mauvaise alimentation au développement de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer. Notre article ici.

Homéopathie : une campagne pour le maintien de son remboursement

"Mon homeo, mon choix". C’est le nom du site de défense de l’homéopathie lancé, mercredi 3 avril, par les acteurs principaux du secteur. Tous veulent que ces produits continuent d’être remboursés, et lancent une large campagne de communication. Lire la suite ici.

Guadeloupe : une avancée majeure dans le diagnostic de la méningite

C’est une avancée majeure pour les Guadeloupéens : le diagnostic d’une forme spécifique de méningite aux Antilles pourrait se faire bien plus rapidement. En effet, des scientifiques guadeloupéens ont mis au point un "diagnostic rapide, fiable de la méningite à Angiostrongylus, permettant une prise en charge rapide de ces infections et de diminuer les risques de séquelles", selon Antoine Talarmin, directeur de l'Institut Pasteur de Guadeloupe, qui a transmis l’information le mercredi 3 avril à l'AFP. Notre article ici.