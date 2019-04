Mick Jagger opéré, des infirmières font le buzz et 3 millions de Français sans mutuelle : les trois infos du jour

Mick Jagger : en quoi va consister son opération à cœur ouvert ?

Stupeur chez les fans des Rolling Stones. Samedi 30 mars, le groupe anglais a annoncé par voie de presse annuler une série de concerts prévus au printemps aux États-Unis et au Canada. En cause : l’état de santé de son chanteur Mick Jagger, 75 ans. "Mick a été averti par les médecins qu’il ne pourra pas poursuivre la tournée, car il a besoin d’un traitement médical. Les médecins ont dit à Mike qu’il devait se remettre complètement avant d’espérer pouvoir revenir sur scène le plus tôt possible", a indiqué le groupe dans un communiqué publié sur Twitter. La suite ici.

"De la colère dans le cathéter" : des infirmières font le buzz en chantant leur détresse

La chanson est un SOS : le personnel des urgences du Centre hospitalier de Valence alerte l’opinion publique sur le manque de moyens à l’hôpital et la suppression de postes. Postée sur les réseaux sociaux mardi 26 mars, elle dépasse déjà le million de vues. Voir la vidéo ici.

Mutuelles : trois millions de Français n'ont pas de complémentaire santé

Trois millions de personnes en France n’ont pas d’assurance complémentaire pour leurs frais de santé. La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publie la deuxième édition de son "Panorama des complémentaires santé". Le document montre que malgré la généralisation des complémentaires d’entreprise, une partie de la population reste non-couverte. Notre article ici.