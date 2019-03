Trop d'alcool, de nouveaux neurones jusqu'à 90 ans et déserts médicaux : les trois infos du jour

Alcool : voici les nouveaux repères officiels de la quantité à ne pas dépasser

"Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours". Cette formule résume les nouveaux repères de consommation d’alcool élaborés par Santé publique France et l’INCa. Les deux agences de santé ont mené un travail d’expertise scientifique qui a permis de fixer de nouveaux repères de consommation à moindre risque si on boit de l’alcool. Il faut ainsi ne pas consommer plus de 10 verres par semaine, boire au maximum 2 verres quotidiens et préserver des jours dans la semaine sans alcool. Actuellement, les Français sont loin de respecter ces repères. Plus d'infos ici.

Finalement, notre cerveau fabrique de nouveaux neurones jusqu’à plus de 90 ans

Contrairement à ce que les scientifiques ont longtemps pensé, la neurogenèse, c’est-à-dire la fabrication par notre cerveau de nouvelles cellules cérébrales, n’atteint pas son apogée à l’âge adulte avant de lentement décliner. C’est même le contraire : le cerveau humain serait capable de produire en abondance de nouveaux neurones, et ce jusqu’à un âge avancé. On vous en dit plus ici.

8 Français sur 10 en faveur d’une régulation des médecins sur le territoire

Afin de lutter contre les déserts médicaux, patients et professionnels de santé sont loin de partager les mêmes idées. C’est ce que met en lumière un sondage Odoxa pour le Groupe Profession Santé. Lire notre article.