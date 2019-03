Game of Thrones, prescription des pharmaciens et le chat vecteur de schizophrénie : les trois infos du jour

Game of Thrones : Emilia Clarke révèle avoir survécu à deux ruptures d’anévrismes et raconte

"C'était début 2011. Je venais de terminer le tournage de la saison 1 de Game of Thrones. J'étais terrifiée. Terrifiée par la médiatisation, terrifiée par une industrie que je connaissais à peine (...), je me sentais, à tout point de vue, exposée." Emilia Clarke, la splendide reine des dragons de la série Game of Thrones, s’est confiée sur le site du New Yorker à propos de ses deux ruptures d’anévrismes, qui l’ont frappée à la fin de la première saison de la série. Plus d'infos dans notre article.

Loi santé : l’Assemblée accroît les possibilités de prescription pour les pharmaciens et les sages-femmes

Les députés de l’assemblée nationale autorisent les pharmaciens à délivrer certains vaccins. Ils ont voté un amendement allant en ce sens, dans le cadre du projet de loi santé. L’objectif est de renforcer la couverture vaccinale en France, à une époque où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) classe les anti-vaccins parmi les grosses menaces pour la santé cette année 2019. On vous dit tout ici.

Un adolescent devient schizophrène après avoir été contaminé par son chat

Aux Etats-Unis, des chercheurs rapportent un nouveau cas clinique, détaillé dans la revue Journal of Central Nervous System Disease. Un adolescent de 14 ans qui, du jour au lendemain, est atteint de troubles psychotiques sévères. Et cela, à cause de la bactérie Bartonella, la bactérie des chatons. La découverte des chercheurs a fait suite à dix-huit mois d’errance médicale. Plus d'infos dans notre article.