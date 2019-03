Fin de la grippe, vaccin contre le papillomavirus et glyphosate : les trois infos du jour

Grippe : l’épidémie, bientôt terminée, a fait 7 200 morts

Après 9 semaines d’épidémie, la grippe sera bientôt derrière nous. Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire daté du mercredi 20 mars, Santé Publique France annonce en effet la fin de l’épidémie de grippe dans 3 régions de France métropolitaine : la Bourgogne-France-Comté, la Corse et l’Île-de-France. Les autres régions sont en "phase post-épidémique". Plus d'infos ici.

Papillomavirus : 50 sociétés savantes appellent à la vaccination indifférenciée des garçons et des filles

Chaque année, 2 900 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués en France et 1 100 femmes en meurent chaque année. À l’origine de la plupart des cancers du col de l’utérus : des virus appelés papillomavirus humains (HPV), qui se transmettent au cours de rapports sexuels, avec ou sans pénétration, et plus particulièrement au cours des premières années de la vie sexuelle. Lire notre article.

Glyphosate : l'exposition des bébés aux pesticides associée à l'autisme

L'exposition aux pesticides agricoles avant la naissance et au cours de la première année de vie est associée à un risque d’autisme, selon une nouvelle étude publiée dans le BMJ. De précédentes données avaient déjà suggéré que les pesticides pouvaient affecter le développement du cerveau. Cependant, les recherches portant sur l'exposition aux pesticides des enfants dans le monde réel sont rares. Plus d'infos ici.