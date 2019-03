Alzheimer : des amyloïdes éliminées grâce à la lumière et au son

Cette solution est moins conventionnelle certes, mais pourrait pourtant représenter le futur des traitements contre la maladie d’Alzheimer. Une étude menée par le MIT a permis d’éliminer les dépôts amyloïdes et d’améliorer la fonction cognitive chez des souris. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs se sont appuyés sur une étude précédente, démontrant qu’une lumière qui clignotait 40 fois par seconde dans les yeux de souris génétiquement modifiées pouvait traiter leur maladie d’Alzheimer. Pour améliorer cette précédente technique, les chercheurs ont ajouté un autre son, d’une fréquence similaire, et ont constaté qu’elle améliorait beaucoup leurs résultats. La découverte a été publiée dans la revue Cell.

Traiter la maladie d’Alzheimer sans médicaments ?

"Lorsque nous combinons stimulation visuelle et auditive pendant une semaine, nous constatons l’engagement du cortex préfrontal et une réduction très spectaculaire de l’amyloïde", explique Li-Huei Tsai, l’un des chercheurs de l’Institut Picower pour l’apprentissage et la mémoire, du MIT. Pour entrer dans les détails, l’expérience a été menée chez des souris. Celles-ci avaient été préalablement traitées pour adopter un comportement semblable à celui de personnes atteintes de la maladie Alzheimer. Les chercheurs ont alors mené des recherches avec le même type de lumière stroboscopique que la précédente étude. Associée à un bourdonnement aigu, cette technique a servit à recréer les ondes cérébrales perdues à cause de la maladie d’Alzheimer. Ce sont ces ondes cérébrales qui ont éliminé les dépôts amyloïdes en grande partie responsable de la maladie.

Un moyen moins coûteux

Cette technique est une grande avancée, car cela permettrait de traiter les patients sans médicaments lourds, mais aussi par un moyen moins coûteux. Mais pour en arriver là, il faudra d’abord tester cliniquement cette technique chez l’Homme, ce qui n’a pas encore été fait. Il est donc encore trop tôt pour annoncer que cela sera efficace chez les humains.