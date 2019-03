Agnès Buzyn et les Européennes, Mars Bleu et la ménopause

Européennes : Agnès Buzyn affirme qu'elle s'est « engagée » pour « porter » son projet de loi santé

Pressentie pour être candidate LREM aux élections européennes, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a pourtant expliqué mardi devant l'Assemblée nationale qu'elle entendait bien "porter" son projet de refonte du système de santé jusqu'au bout, selon l'AFP. "Si j'ai accepté ce poste de ministre, c'est parce qu'il me semblait impératif de transformer notre système de santé. Ca a été une des raisons de mon engagement en politique", a déclaré l'ex belle-fille de Simone Veil devant les députés de la commission des Affaires sociales, au cours d’une audition sur ce projet de loi. "Bien entendu, si je me suis engagée, c'est pour le porter", a-t-elle renchéri, laissant donc entendre qu’elle ne sera pas candidate aux élections européennes. Une réponse au député Jean-Carles Grelier (LR), qui voulait savoir "si (elle sera) bien au banc du gouvernement en première comme en seconde lecture pour l'examen de ce texte". Pour lire la suite, cliquez ici.

Mars Bleu : une vidéo humoristique explique comment mieux dépister un cancer du côlon

"Mars bleu" bat son plein. Cette campagne de sensibilisation au cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent en France tous sexes confondus, s’étend sur tout le mois de mars. Pour rappeler l’importance du dépistage, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges a fait appel au comédien Claude Vanony et à la comédienne Aurore Sellier pour réaliser une vidéo humoristique et décalée. Le speech met en scène un sénior (Claude Vanony) qui profite de la notoriété de la chaîne YouTube de sa petite-fille (Aurore Sellier) pour faire un tuto vidéo sur le dépistage au cancer colorectal. Fiable et entièrement pris en charge par la sécurité sociale, le test consiste à analyser les selles. Il est possible de le réaliser à domicile, grâce à un kit fourni gratuitement par le médecin traitant. Une fois que les selles ont été prélevées à l’aide d’une tige, il suffit de refermer le flacon et de l’envoyer par courrier à un laboratoire d’analyses médicales. On vous en dit plus dans notre article.

Une ménopause difficile double le risque de douleurs chroniques

Les femmes que la ménopause affecte lourdement ont plus de risques de souffrir de douleur chronique, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Menopause. La ménopause survient en général entre 45 et 55 ans. C’est un phénomène naturel qui correspond à l'arrêt de la période reproductive de la femme. Elle est liée à la fin des cycles menstruels lors de l'arrêt de la sécrétion d'œstrogènes et de progestérone par les ovaires. Plus ou moins intenses, les symptômes de cette évolution physique peuvent être les suivants : bouffées de chaleur; sueurs nocturnes; palpitations; troubles du sommeil; crises d’angoisse; difficulté de concentration; fatigue; irritabilité; pertes de mémoire; sautes d’humeur; douleurs articulaires et des changements dans la santé oculaire et buccale. Plus d'informations dans notre article.