Un petit garçon de six ans meurt après avoir mangé un steak haché pas assez cuit

C'est un récit insoutenable. Samedi 22 février, aux alentours de 22h le petit Matthew, 6 ans, est décédé. Sa mère, Angélique Gervraud a posté un message sur Facebook pour expliquer en détails les causes du décès de son enfant.

"Bonjour je m'appelle Matthew j'avais 6 ans. J'étais un enfant plein de vie, très intelligent malgré mon handicap. Je suis décédé le 22 février 2019 à 22h45 à l'hôpital des enfants de Bordeaux. Je vis en Charente Maritime (17). La cause de mon décès ? Un steak haché mal cuit."

Environ une semaine avant son décès, Matthew avait commencé à ressentir des douleurs au niveau du ventre et des nausées. Mettant ces symptômes sur le compte des épidémies de gastro hivernales, sa mère ne s'inquiète pas outre-mesure.

Bactérie e-coli dans les selles du garçonnet

Mais rapidement, l'état de son petit garçon se dégrade : les diarrhées deviennent sanglantes. Sa mère décide alors de l'emmener à l'hôpital de Saintes (Charente-Maritime).

Les médecins qui l'examinent détectent la présence d'une bactérie Escherichia coli dans les selles du garçonnet. Présente dans les intestins de nombreux animaux, en particulier les espèces bovines, les risques de transmission de la bactérie à l'humain sont neutralisés lors de la cuisson de la viande. Elles peuvent toutefois persister si l'aliment n'est pas assez cuit.

Transféré à l'hôpital des enfants de Bordeaux à Pellerin, Matthew est de plus en plus affaibli : ses reins ne fonctionnent plus et son état psychique décline. Placé sous coma artificiel, il fait un arrêt cardiaque de 20 minutes qui provoque des lésions cérébrales irréversibles et entraîne la mort du petit garçon.

D'après les médecins qui ont suivi Matthew, ce décès tragique est lié au syndrome hémolitique et urémique (SHU) une maladie le plus souvent d'origine alimentaire et appartenant à l’espèce Escherichia coli. La viande de bœuf, en particulier hachée, est le plus souvent la cause, précise le Ministère de la santé.

Mortel dans 3 à 5% des cas, le SHU se manifeste par une diarrhée sanglante et des douleurs abdominales. Cette pathologie touche majoritairement les enfants et les personnes âgées. Elle constitue la principale cause d'insuffisance rénale aiguë chez les enfants âgés de un mois à trois ans, selon l'agence Santé Publique France.

Dans son message posté sur Facebook, la mère de Matthew encourage tous les parents à "faire attention à la cuisson de la viande" : "Pour éviter que d'autres enfants soient malades ou décèdent, partagez ce post", incite-t-elle.

La mort de Matthew étant un cas isolé, Angélique Gervraud ne pourra pas réclamer une enquête auprès de l'Institut de veille sanitaire (InVS), qui n'est pas en mesure d'investiguer en-dessous de trois cas de contaminations déclarés.