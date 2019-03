Cigarette électronique, sexisme en consultation et activité physique contre le cancer du côlon

Cigarette électronique : vapoter peut développer une respiration sifflante

Vapoter est toujours mieux que de fumer des cigarettes, mais cela reste nocif. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Tobacco Control, l'usage de la cigarette électronique est notamment associé au développement d’une respiration sifflante. Une respiration sifflante, qui doit amener à consulter, se concrétise par un bruit anormal émis lors de l’expiration et/ou de l’inspiration. Les complications de ce symptôme peuvent être handicapantes et graves, comme l’asthme, la BPCO, l'emphysème, le reflux gastro-oesophagien, l'insuffisance cardiaque, le cancer du poumon ou encore l'apnée du sommeil. Pour lire la suite, cliquez ici.

Une campagne de sensibilisation pointe les discriminations sexistes dans le monde médical

Des douleurs de règles minimisées, des infarctus non-diagnostiqués, des violences gynécologiques et obstétricales récurrentes et pourtant rarement prises au sérieux… Pour l’association Osez le féminisme, cette prise en charge différente de la douleur et de la santé des femmes a un nom : le sexisme médical, qui parfois même se mue en maltraitance. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, l’association féministe a décidé de sensibiliser le grand public à cette problématique. Jeudi 28 février, elle a présenté sa nouvelle campagne intitulée "À notre santée ! Pour une santé féministe des filles et des femmes". Son objectif : lutter contre les discriminations ou les violences que rencontrent régulièrement les femmes qui franchissent la porte d’un cabinet médical ou d’un hôpital. On vous en dit plus dans notre article.

Des séances d'activité physique intense font reculer le cancer du côlon

Une courte mais intense séance d’exercice physique permet de lutter contre la croissance du cancer du côlon (ou cancer colorectal), selon une nouvelle recherche publiée dans le Journal of Physiology. Comme l'expliquent le directeur de l’essai James Devin et son équipe, des recherches antérieures avaient déjà montré que faire de l’exercice physique sur une longue période pouvait aider à combattre le cancer. Ici, il apparaît que même de courtes séances sont efficaces. Pour en savoir plus, cliquez ici.