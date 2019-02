Cannabis thérapeutique : un homme de 70 ans décède d'une attaque cardiaque

Canada, Grande-Bretagne, Grèce : chaque année, la liste de pays autorisant le cannabis thérapeutique s’allonge. Mais connaît-on tous les effets de la plante ? Des chercheurs canadiens indiquent qu’elle pourrait être néfaste chez les personnes âgées atteintes d’une maladie cardiaque. Ces derniers l’ont constaté en réalisant une étude de cas sur un homme de 70 ans, malade coronarien, dont les résultats sont publiés dans le Canadian Journal of Cardiology.

Il consomme une sucette au cannabis et fait une attaque

L’homme de 70 ans consommait du cannabis pour soulager ses douleurs et mieux dormir. Il a fait une attaque cardiaque trente minutes après avoir consommé une sucette infusée au cannabis, qui contenait 90 milligrammes de tétrahydrocannabinol (THC), la substance active de la marijuana. Une dose jugée inappropriée par les médecins. En guise de comparaison, fumer un joint fait inhaler 7 mg de THC, et les personnes ayant recours au cannabis thérapeutique utilisent en général des doses à 2,5 mg. Cette surconsommation a donné à cet homme des hallucinations et a provoqué de l’anxiété, ce qui a ensuite conduit à l’attaque cardiaque.

Une vigilance accrue est nécessaire

Ce cas est un signal d’alarme pour les médecins : il est nécessaire de mieux conseiller les personnes qui souhaitent prendre du cannabis thérapeutique. "La marijuana est utile pour de nombreux patients, particulièrement pour soulager la douleur et les nausées, détaille Alexandra Saunders, co-auteure de l’étude. Mais dans le même temps, elle a des effets secondaires et comporte des risques, comme tous les autres médicaments".

Les malades cardiaques devraient consommer du cannabidiol, plutôt que du THC, car il n’a pas d’effet psychoactif. Consommer des aliments infusés dans du cannabis n’est pas recommandé, car cela expose à plus de risque d’effets secondaires non-désirables. Mieux vaut utiliser un vaporisateur.



En France, l'Agence nationale de la sécurité du médicament étudie en ce moment, l'intérêt et la pertinence du cannabis à usage thérapeutique.