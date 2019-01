Pourquoi le 21 janvier est-il le jour le plus déprimant de l'année ?

Appelé depuis quelques années le "Blue Monday", ce lundi 21 janvier serait le jour le plus déprimant de l'année. Entre coup marketing et réelle déprime, le mois de janvier met tout même le moral à rude épreuve.

Qu'est-ce que le Blue Monday ?

D'après un calcul mathématique combinant la météo, les dettes contractées pour les achats de fin d'année, le temps depuis Noël ou encore le manque de motivation, le psychologue anglais Cliff Arnall aurait découvert le jour le plus déprimant de l'année.

Ce calcul pseudo-scientifique fait en 2005 a depuis été reconnu comme étant un coup marketing par son auteur, réalisé pour une agence de voyage souhaitant promouvoir les vacances en janvier. Cependant, même si le Blue Monday reste une arnaque, le mois de janvier et l'hiver en général peuvent affecter le moral.

Comment mieux gérer la déprime de début d'année ?

La grisaille, le manque de soleil, et le froid peuvent affecter le moral et la fatigue. Pour lutter contre le coup de cafard en hiver, il existe plusieurs solutions :

Sortir autant que possible pour s'exposer à la lumière du jour ;

Pratiquer une activité physique régulière ;

Manger équilibré ;

Se munir d'un appareil de luminothérapie ;

Faire une cure de vitamines.

Même si la déprime reste transitoire, la véritable dépression est une infection bien plus complexe qui handicape dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou un psychiatre si vous souffrez d'un stress ou d'un mal-être persistant pendant plusieurs semaines.

En savoir plus : Laurent Chneiweiss et Claude Gronfier "En finir avec le blues de l'hiver: Surmonter la dépression saisonnière et les troubles du rythme veille-sommeil avec la photothérapie", Edition Broché.