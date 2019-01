Une mère empoisonne son bébé pour que l’hôpital trouve l’origine de ses malaises

C’est seulement après plus d’un an et demi d’enquête que le mystère a été levé. Tout débute en mars 2017, lorsqu’un bébé de 4 mois est admis à l’hôpital Femme - Mère - Enfant à Bron. Les examens pratiqués révèlent que le nourrisson a été intoxiqué par une trop forte dose de médicaments, relate le journal Le Progrès.

Une information judiciaire est alors ouverte, pour comprendre les circonstances de cette intoxication. En effet, la prise de médicaments par un enfant ne se fait pas de manière hasardeuse. Les enfants étant en plein développement, leur organisme ne réagit pas de la même manière aux médicaments que celui des adultes. Les doses à donner sont donc très précises. C’est seulement après l’enquête que la mère a reconnu être volontairement à l’origine de cette prise de médicament…

Des explications plutôt insolites

Le raisonnement de cette mère de famille est sans précédent : elle a expliqué aux policiers que le nourrisson faisait régulièrement des malaises et qu’elle souhaitait en déterminer l’origine. Elle a donc fait avaler une grosse dose de médicament à son bébé, et s’en est servi comme prétexte pour le conduire à l’hôpital, afin que les professionnels de santé puissent "déterminer l’origine des malaises dont [il] souffrait", toujours selon le Progrès.

La mère de 33, originaire de Bron, a été présentée ce jeudi à un juge d'instruction. Selon le média, elle est finalement mise en examen pour "administration de substances nuisibles", et a été placée sous contrôle judiciaire.