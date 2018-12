Rachel McAdams brise le tabou de l'allaitement en tirant son lait devant une photographe

Une photo de Rachel McAdams en train de tirer son lait 6 mois après son accouchement brise le tabou autour de l'allaitement. A 39 ans, l'actrice nommée aux Oscars pour son rôle dans le film "Spotlight", a donné naissance à son premier enfant en toute discrétion et posé pour la photographe Claire Rothstein. La fondatrice et éditrice du magazine américain Girls Girls Girls a partagé ce magnifique cliqué de la star habillée en Versace, en train de tirer son lait, sur Instagram.

"Je ne pense même pas que [l’allaitement] ait besoin d’explications, mais je voulais juste pointer ceci, si ça peut changer la perception de quelqu'un sur une chose aussi naturelle, normale, étonnante, alors c’est génial", a-t-elle écrit en légende. Claire Rothstein ne se souvient plus qui d'elles deux a eu l'idée de faire cette photo. "Nous ne sommes pas d'accord sur ce point mais je suis persuadée que c'était la sienne, ce qui me fait l'aimer encore plus".

Les bienfaits du lait maternel

Composé d’eau, de glucides, de lipides, de protéines, de sels et d’oligoéléments, le lait maternel contient les nutriments bénéfiques à l’alimentation du bébé durant ses six premiers mois de vie. Les anticorps également contenus dans le lait maternel favorisent ses défenses immunitaires. Les nouveaux-nés allaités ont, de fait, un risque moins élevé de souffrir d’otites, d’allergies, de diarrhées ou encore de gastro-entérites.

Allaiter a également des effets protecteurs contre le cancer du sein pour la maman. Une étude démontre que l’allaitement protège au moins contre les cancers qui n’ont pas de récepteurs hormonaux, les plus graves. Cette méta-analyse représente 27 études distinctes (8 cohortes et 19 témoins), pour un total de 36 881 cas de cancer du sein. Nous avons montré "un effet protecteur de l'allaitement maternel contre les cancers du sein à récepteurs hormonaux négatifs, qui sont plus fréquents chez les jeunes femmes et dont le pronostic est généralement plus mauvais que celui des autres sous-types de cancer du sein", indiquent les scientifiques.