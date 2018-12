Belgique : une femme perd un oeil après s’être douchée avec ses lentilles

C’est un geste a priori anodin qui peut s’avérer très dangereux : prendre une douche avec des lentilles de contact. En Belgique, une femme de 56 ans en a fait l’expérience, son histoire est racontée par Radio 2 Antwerpen. Mais les douches ne sont pas les seules choses à éviter, les bains en piscine ou l’utilisation de lentilles avec des mains sales sont à proscrire.

Une bactérie présente dans les eaux non-stériles

Petra Van Kalmthout a ressenti de vives démangeaisons et brûlures après avoir pris une douche. "De l’eau s’est infiltrée entre mon oeil et sous ma lentille de contact. Elle contenait un parasite, inoffensif sauf s’il atteint les yeux", confie-t-elle à la radio flamande. Le parasite en question s’appelle acathamoeba et peut se trouver dans les eaux douces non stériles comme l’eau de la douche, d’une piscine ou les eaux minérales. Dans le cas de Petra Van Kalmthout, après avoir perdu la vue, les médecins ont tenté de lui faire une greffe de cornée, mais cela n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, elle vit avec une prothèse et n’a pas retrouvé l’usage de son oeil.

Eviter les bains d’eau douce

Sur son site, la Société Française d’Ophtalmologie met en garde les porteurs de lentilles. Celles-ci ne doivent jamais être rincées ou stockées dans une eau non-destinée à cet usage. Il ne faut pas non plus se baigner dans des rivières, piscines, lacs, etc. Toutes ces eaux douces peuvent être porteuses de germes qui pourraient se retrouver entre l’oeil et la lentille, et contaminer à terme la cornée. La mer contient naturellement moins de bactéries, mais il est également recommandé d'éviter de se baigner avec des lentilles. Le sable peut être également porteur de germes, et provoquer des irritations.

Avoir une hygiène irréprochable

Les baignades, douches et autres bains ne sont pas les seules choses à éviter lorsque l’on est porteur de lentilles. Qu’il s’agisse de lentilles mensuelles, hebdomadaires, annuelles ou rigides, les conseils des ophtalmologistes et opticiens ont à respecter scrupuleusement. Si une des lentilles est endommagée, il faut immédiatement la jeter. Dans le cas où l’oeil est rouge ou douloureux, il ne faut pas garder ou mettre une lentille. Avant de les laver ou les mettre, il est primordial de bien se laver les mains pour éviter de les contaminer. Une fois l’étui vide, il faut le laisser sécher ouvert, cela empêche la prolifération de microbes. A la moindre gêne ou rougeur, retirez vos lentilles et consultez un médecin au plus vite.