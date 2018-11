Véronique Sanson annule onze concerts à cause de son cancer des amygdales

En raison de sa tumeur cancéreuse, la chanteuse Véronique Sanson est obligée d’annuler onze concerts prévus à partir de fin novembre. "Véronique Sanson a subi un traitement de radiothérapie en octobre dernier qui nous a contraint d’annuler ses concerts prévus en novembre", indique son producteur. Alors qu’elle devait être en mesure de faire la seconde partie de sa tournée, "les effets secondaires dus à la radiothérapie obligent Véronique Sanson à un repos supplémentaire d’au minimum trois mois", ajoute-t-il.

"La tumeur est très localisée au niveau des amygdales"

La chanteuse, âgée de 69 ans, souffre d’une tumeur cancéreuse à une amygdale. "Les médecins ont décelé cet été une tumeur sur une amygdale qui nécessite un traitement de radiothérapie de six semaines", indiquait en septembre son producteur. Ses proches, contactés par Le Parisien, sont rassurants : "la tumeur est très localisée au niveau des amygdales et a été détectée et prise en charge très tôt. Véronique a eu des douleurs au niveau de la gorge après les Francofolies et a été très vite examinée. Elle a aussitôt été soignée".



Le cancer de l'amygdale fait partie de la famille des cancers oto-rhino-laryngologiques (ORL), aussi appelés cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) ou encore cancers de la tête et du cou.

Les chances de guérison sont de l'ordre de 20%

Ce cancer est en forte augmentation, essentiellement à cause de son origine virale (le papillomavirus, NDLR), même si les personnes les plus touchées en France restent les personnes alcoolo-tabagiques. Dans les stades avancés, les chances de guérison sont de l'ordre de 20%, mais on atteint 80% chez les patients présentant de petites tumeurs. Plus on est diagnostiqué tôt, plus on a de chances de guérir.

A un stade peu avancé, comme pour Véronique Sanson, une chirurgie ou une radiothérapie peuvent suffire à en venir à bout. Si la tumeur est plus grosse et/ou que des ganglions sont atteints, la prise en charge pourra impliquer en plus un lourd traitement de chimiothérapie.

Les signes qui doivent alerter

Il est donc primordial de consulter dès que les signes d’alerte persistent plus de trois semaines. Les symptômes d’un cancer de la gorge sont les suivants : douleur de la langue, aphte persistant, enrouement de gorge, difficulté et/ou douleur à avaler, obstruction nasale avec saignement, masse ou ganglion cervical. Les cancers ORL sont la 4e cause de cancer en France. Le nombre de nouveaux cas par an est d’environ 14 000.