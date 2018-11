Que veulent dire les pleurs du bébé ?

Tous les parents se trouvent désemparés face aux pleurs de leur nouveau-né. Pleurer est pour lui une forme de langage qui l’aide à communiquer ses besoins ou son inconfort. Il passe parfois plusieurs heures par jour à alerter ses parents et son entourage quand il a besoin de quelque chose.

Pleurer est un besoin physique et non un caprice

Les pleurs du nourrisson ont une utilité connue depuis la préhistoire. À un âge où le cerveau et les cordes vocales sont encore trop immatures pour émettre un son aussi complexe que le langage articulé, les nouveaux nés utilisent les pleurs pour alerter et donner une information.

Le consoler à chaque fois qu’il pleure est donc nécessaire pour qu’il soit plus calme et moins inquiet. A cet âge il ne sait pas encore manipuler, s’il pleure c’est qu’il cherche à exprimer un besoin (faim, sommeil, ennui…) ou un inconfort (chaud, froid, irritation, douleur…).

Comprendre le message de son bébé permet non seulement de mieux communiquer mais aussi d'éviter le stress ou la fatigue des premiers mois.

Comment apprendre à écouter son bébé ?

Apprendre à écouter attentivement les pleurs de son bébé aide à mieux décoder ses besoins :

• Un cri continu et insistant au moment du biberon correspond souvent à un bébé qui a faim ;

• Un cri strident suivi d'un silence lors de l'inspiration montre l'agacement et l'énervement ;

• Des pleurs continues pendant plus de 3 heures, plusieurs jours par semaine peuvent signifier qu'il souffre de colique ;

• Un cri puissant et impossible à calmer, peut vouloir dire qu’il souffre d’une douleur, surtout s’il est malade.

Bien sûr il ne s'agit que d’un exemple qui peut varier en fonction des bébés. C’est en mémorisant les cris de votre enfant, que vous arriverez à agir et soulager ses besoins plus facilement sans stress ni agacement.

En savoir plus : "Il pleure que dit-il ? Décoder enfin le langage caché des bébés", Isabelle Filliozat, Editions JC Lattès.