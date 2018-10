L’exercice physique permet de mieux éliminer les toxiques du muscle que les étirements

Une nouvelle étude loue les bienfaits de l’exercice physique sur la santé. Cette fois-ci, il a été démontré que le sport améliore l'élimination des protéines toxiques des muscles, et pourrait donc aider à traiter la faiblesse musculaire, l'atrophie ou encore la sciatique. Ces problèmes de santé affectent les personnes âgées ou les personnes souffrant de lésions du nerf sciatique, dues au fait d’être assis ou alité trop longtemps.

Autophagie

À partir de tests effectués sur des rats, les scientifiques ont identifié que le manque d’exercice physique altérait "l'autophagie", c'est-à-dire le système biologique qui élimine des protéines endommagées du corps. "L'exercice quotidien facilite l'élimination des protéines qui ne sont pas fonctionnelles dans les muscles. La disparition de ces composants dysfonctionnels est très importante ; lorsqu'ils s'accumulent, ils deviennent toxiques et contribuent à la détérioration et à la mort des cellules musculaires saines", explique Julio Cesar Batista Ferreira, professeur dans un institut de sciences biomédicales (ICB-USP) et directeur de la recherche.



Pour mieux nous éclairer, il compare l'autophagie à un frigo. "Les muscles fonctionnent de la même manière qu'un réfrigérateur. Si on le débranche, les aliments préservés par le froid vont se détériorer, à des vitesses différentes selon leur composition. L’exercice physique est au corps ce que l’électricité est au frigo".

Ligature du nerf sciatique

Pour une première expérience, des rats ont subi une ligature du nerf sciatique. La douleur causée a empêché les animaux d'utiliser la jambe affectée, et les muscles se sont atrophiés. Avant cette opération, une partie des bêtes a eu une activité physique intense (60% de leur capacité aérobique maximale). Les autres sont restées sédentaires. Résultat : la chirurgie a été moins agressive pour les rats qui ont pratiqué beaucoup d’exercice physique.



Dans une autre expérience, les muscles de rats atteints d'une lésion du nerf sciatique et de rats témoins (sans la lésion) ont été traités avec un médicament appelé chloroquine.

"Nous pourrons peut-être mettre au point un médicament"

"La chloroquine n'a eu aucun effet sur les muscles des rats atteints de lésions du nerf sciatique, ce qui prouve que l'inhibition de l'autophagie est essentielle au dysfonctionnement musculaire causé par le manque de stimulus", conclut Julio Cesar Batista Ferreira."Si nous parvenons à identifier une molécule qui maintient sélectivement le système autophagique en état d'alerte, d'une manière similaire à ce qui se passe pendant l'exercice physique, nous pourrons peut-être mettre au point un médicament", se félicite-t-il.



La sciatique est une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique. Il y a environ 100 000 cas de sciatiques causées par hernie discale chaque année en France. Dans 95% des cas, la douleur de la sciatique est due à la compression du nerf par le disque intervertébral.



La faiblesse musculaire se définit comme une sensation de manque de force. Elle survient quand un ou plusieurs muscles fonctionnent peu ou pas, ou lorsqu'on se sent épuisé. Elle peut toucher uniquement un muscle, un groupe musculaire (épaule, poignet, genou, pied, etc.), un membre entier ou tout le corps. C’est une plainte fréquente avec l’avancée en âge, source d’une perte d’autonomie si elle n’est pas prise en charge.