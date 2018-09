VIDÉO - Nicolas Revel Directeur de l'Assurance Maladie sur le plan « Ma santé 2022 »

C’était pour lui la semaine de tous les dangers… Avec en particulier, mardi, l’annonce par le président Emmanuel Macron et la ministre de la santé Agnès Buzyn, du plan « Ma santé 2022 ». Une réforme très attendue, pas que par des gens complaisants.

Le directeur de la CNAM, le patron de l’assurance maladie, Nicolas Revel est l’invité de l’émission politique la « Santé en questions ».

Ça gronde un peu partout. Pourtant la CNAM connaît aujourd’hui l’équilibre financier, une première depuis 17 ans, et on lit un peu partout que notre système de santé est un des meilleurs au monde. Une morosité injustifiée et une caractéristiques « gauloise » que de se plaindre en permanence ?

Comme devant ce plan Santé, "Les prescriptions du docteur Macron". Avec trois orientations principales : la fin du numerus clausus et la réforme des études médicales, la réorganisation de la médecine de ville et l'amélioration de la qualité des soins à l'hôpital.

La Santé en questions vous propose une confrontation entre Nicolas Revel et trois invités sur trois sujets :

• L’accès à l’innovation thérapeutique avec le tout nouveau président du Leem, le Dr Philippe Tcheng pour comprendre s’il y a une perte de chance.

• L’argent avec un économiste de la santé de renom, le Dr Jean-Jacques Zambrowski.

• Les déserts médicaux avec le Dr Jean-Paul Ortiz président de la CSMF, le principal syndicat de médecins libéraux.

Une émission animée par le Dr Jean-François Lemoine