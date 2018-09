Somniloquie : cette drôle de pathologie qui vous fait parler quand vous dormez

Peut-être avez-vous dans votre entourage une personne qui s'exprime par des mots étranges pendant son sommeil. Loin d'être isolé, ce cas désigne un trouble nommé somniloquie. Les spécialistes du sommeil s'y sont particulièrement intéressés au cours de ces dernières années.

La somniloquie, mot tiré du latin somnus ("sommeil") et loquor ("parler") désigne, au même titre que l'insomnie ou la narcolepsie, un trouble du sommeil. Il peut survenir à n'importe quel âge. Si ce phénomène touche de nombreux individus, les personnes qui seraient impactées de façon quotidienne représentent environ 1,5% de la population.

Les personnes atteintes de somniloquie parlent à haute voix dans leur sommeil. La façon dont ils parlent varie et peut correspondre à des cris ou des marmonnements à voix basse. La plupart du temps, le discours n'est pas très compréhensible et cohérent. Toutefois, les somniloques prononcent parfois des paroles intelligibles qui correspondent souvent à des insultes ou des termes vulgaires.

En 2014, des chercheurs et des chercheuses de la Pitié Salpêtrière ont réalisé une étude auprès de 232 patients atteints de somniloquie. Selon elles et eux, "la qualité du sommeil n'est pas détériorée par le fait de parler en dormant. La somniloquie ne réveille pas la personne, le somnambulisme en revanche, oui. Ainsi, on peut parler toute la nuit sans être fatigué le matin", a expliqué l'autrice principale de l'étude Ginevra Uguccioni.

Selon la Fondation Nationale du Sommeil américaine, le manque de sommeil peut toutefois provoquer des accès épisodiques de somniloquie. Toujours d'après la fondation, des facteurs comme le stress, la dépression, l'alcool et la fièvre peuvent également être liés à ce trouble étrange du sommeil.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum

Peuty