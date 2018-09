Pourquoi les souvenirs de la petite enfance ne restent pas gravés ?

Lorsque l’on parle de sa propre enfance, il est rare de se souvenir de ce que l’on faisait à 11 mois, à 3 ans ou même parfois à 6 ans. Pourquoi est-il si difficile, voire impossible, de se souvenir de son premier anniversaire, de son premier noël, de ses premiers pas ? La question de l’amnésie infantile, c’est à dire l’absence de souvenir avant 6 ans, passionne la communauté scientifique depuis des années. Une étude canadienne propose une réponse à cette question que tout le monde se pose. C’est la neurogénèse, c'est à dire le processus de création des neurones, qui en serait responsable. Des chercheurs canadiens, ont essayé de trouver le mécanisme de cette disparition des souvenirs d’enfance. L’expérience a été faite sur deux types de souris, des souris adultes et des souris de 17 jours environ, ce qui équivaut à une année chez un bébé.

Pour créer des souvenirs chez ces petits rongeurs, on les place dans une cage métallique qui leur envoie, à intervalle régulier, de petites décharges électriques. Le lendemain, ils déménagent dans une cage identique mais sans décharge électrique. Dès qu’elle pénètrent, les souris adultes se crispent instantanément alors que les jeunes ne se souviennent absolument pas des décharges électriques. Les chercheurs ont repris l’expérience un mois plus tard, avec exactement le même résultat. Comme si, en se développant, le cerveau effaçait les souvenirs. Les chercheurs ont ensuite ralenti la fabrication des neurones chez les jeunes souris, et découvert que leur mémoire était réellement accrue. Ainsi, l’amnésie infantile serait due à ces nouveaux neurones qui effaceraient progressivement les premiers souvenirs pour faire de la place aux nouveaux neurones, et par conséquent par la suite à de nouveaux souvenirs.

Cette découverte est surprenante parce que la plupart des gens pensent que de nouveaux neurones impliquent une meilleur mémoire.

Une explication rationnelle

L’intérêt pratique de cette découverte est de donner une explication biologique à un phénomène que par exemple Sigmund Freud, qui a été un des premiers à s’intéresser à ce phénomène, attribuait non pas à la biologie mais au psychisme. Pour lui, l’adulte serait dans l’incapacité de se souvenir de sa jeune enfance car il aurait mis en place un mécanisme psychologique : le refoulement. Il permettrait aux adultes de réprimer l’émergence de souvenirs liés à la sexualité infantile.

Une autre théorie émet l’hypothèse que l’oubli des souvenirs de la jeune enfance serait dû à l’apprentissage du langage. L’enfant commencerait à garder des souvenirs en mémoire au moment où il pourrait être capable de raconter ses souvenirs.

Avec cette étude on a une nouvelle piste pour réjouir les amateurs de rationnel !