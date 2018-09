Au Japon, une fourchette électrique capable de recréer le goût du sel pour 16 euros

Chaque Français consomme en moyenne quatre kilos de sel par an, soit près de deux fois la dose limite fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au total, le sel tue 1,6 million de personnes dans le monde. Une sur-consommation qui contribue à provoquer de l’hypertension artérielle qui touche, selon l’OMS, une personne sur trois chez les moins de 25 ans. En outre, cela augmente le risque de maladie cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral (AVC) et d’infarctus.

Comme la cigarette électronique

Pour lutter contre ces méfaits du sel quand il est surconsommé, un scientifique japonais, Hiromi Nakamura, chercheur au Rekimoto Lab de l’Université de Tokyo, a mis au point une fourchette électrique permettant de recréer le goût du sel. Une petite révolution dans la lutte contre le tout-salé dont le coût est d’environ 16 euros.

Sur le modèle des cigarettes électroniques, il suffit d’appuyer sur un bouton situé sur le manche de la fourchette pour déclencher le signal électrique sur la langue et ainsi recréer le goût du sel. Plusieurs modèles existent, dosés en fonction de l’âge et des habitudes alimentaires. La batterie présente dans la fourchette est également facilement rechargeable. Cette fourchette va être testée dans les "No salt restaurant", les restaurants sans sel, au Japon.

L’objectif du ministère de la Santé français est actuellement de faire baisser la teneur en sel des aliments vendus dans le commerce. Le but est de réduire de 20% à court terme l’apport moyen de sel. Cette fourchette électrique pourrait bien être un allié de poids.