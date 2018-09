Attention, certaines fournitures scolaires peuvent contenir des substances toxiques

Certains parents ont peut-être profité du week-end post-rentrée pour terminer les achats des fournitures scolaires de leurs enfants. Un moment généralement très apprécié des écoliers, ravis de remplir leur cartable d'accessoires flambants neufs. Mais attention à ce que votre enfant met dans sa trousse : certains produits contiennent des substances toxiques, alerte l'Agence nationale de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (Ademe).

Acétone, étahnol, butane...

Dans un communiqué, l'Ademe met les parents en garde contre les feutres odorisés, les colles parfumées ou les stylos aromatisés au "goût fraise". Ces produits contiennent en effet des composés organiques volatils tels que le butane, le toluène, l'éthanol ou encore l'acétone.

Or ces substances, que l'on retrouve généralement dans des produits comme le dissolvant ou la peinture, se répandent très rapidement dans l'air et peuvent affecter les voies respiratoires. "Ces composés intègrent nos voies respiratoires et peuvent devenir irritants et avoir des effets à plus long terme", a expliqué la membre de l'Ademe Florence Clément à nos confrères de France Info.

Des produits nocifs pour l'environnement

En plus d'être nocifs pour la santé, ces substances s'avèrent également toxiques pour l'environnement, puisque leur composition dégrade la qualité de l'air et encourage la production de gaz à effet de serre.

Pour guider au mieux les parents dans leurs achats, l'Ademe a publié une liste de recommandation de produits non toxiques pour la santé et l'environnement, disponible ici.