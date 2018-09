Algérie : l'origine de l’épidémie de choléra enfin découverte

Une épidémie de choléra a touché l’Algérie au mois d’août avec 86 cas confirmés, 2 décès, 221 personnes hospitalisées et 6 régions touchées. Cela faisait 22 ans que ce pays n’avait pas été touché par une si forte contagion. Chaque année, entre 1,3 et 4 millions de personnes sont touchées par cette maladie dans le monde.

Liée à un manque d’hygiène, elle se répand surtout dans les pays en voie de développement ou en situation de conflit. Comment a pu se développer une telle épidémie dans un pays classé quatrième économie d’Afrique par la Banque mondiale ? Quelle est la cause de cette épidémie ?

Pourquoi le choléra en Algérie ?

Sur son site, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) rappelle que "si cette maladie n'est plus une menace dans les pays appliquant des règles minimales d'hygiène, elle représente toujours un défi dans les pays qui ne peuvent garantir l'accès à de l'eau de boisson saine et à des conditions d'assainissement suffisantes. Presque tous les pays en développement doivent faire face à des flambées épidémiques de choléra ou à la menace d’épidémies."

Le choléra provoque diarrhée et vomissements, il peut être facile à traiter grâce à la réhydratation mais peut aussi tuer en quelques heures si on ne le soigne pas. De fait, l'action des autorités a été très critiquée en Algérie, notamment parce qu'elles auraient agi tardivement et tenté de minimiser la gravité de la situation, révèle un article paru dans Le Monde. Les gestions désastreuses du système de santé et du traitement des déchets sont aussi pointées du doigt.

Les autorités ont d’abord pensé que la contamination était en effet liée aux sources d’eau, avant de partir sur la piste des fruits et légumes qui peuvent être irrigués dans des eaux sales et usagées. Finalement, le ministère de la Santé a déclaré cette semaine que la bactérie venait d’une rivière qui traverse trois régions touchées par l’épidémie.

Des règles d’hygiène simples

Si l’épidémie est aujourd’hui contrôlée, des règles simples restent à adopter pour se prémunir. De nombreux spots et conseils sont adressés aux Algériens dans les médias, comme javelliser l’eau de stockage mais aussi bien laver les fruits et légumes avant de les manger.

En règle générale, il y a quelques règles basiques à respecter pour éviter les épidémies lorsque l'on voyage : faire attention à l’eau que l’on boit, éviter les glaçons, éviter la consommation de produits alimentaires (comme la viande) crus ou mal cuits, et se laver les mains avec des solutions de lavage hydro-alcooliques.