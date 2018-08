A cause d'un dîner dans un sushi-shop, un homme se fait amputer de la main

L’intoxication était seulement alimentaire, mais les médecins coréens ont finalement du se résoudre à amputer. Fin juillet, un homme de 71 ans se présente aux urgences. Il dit souffrir d’atroces douleurs à la main gauche et de fortes fièvres depuis deux jours, et pour cause.



Une douzaine d’heures après avoir mangé des fruits de mer crus dans un sushi-shop local, des bulles hémorragiques mesurant 3,5 cm sur 4,5 cm s'étaient développées sur la paume de sa main gauche. Un gonflement érythémateux, avec des bulles confluentes et des ecchymoses, s'était aussi propagé sur le dos de la main et de l'avant-bras. Concrètement, sa main était gonflée par des cloques violacées.

Ulcères nécrotiques profonds

Diagnostiquant rapidement une infection à Vibrio vulnificus, les médecins décident d’opérer le patient en urgence, afin d’isoler les bulles. A son réveil, il reçoit de la ceftazidime et de la ciprofloxacine par voie intraveineuse. Malgré le traitement, les lésions cutanées évoluent vers des ulcères nécrotiques profonds. Le patient est alors amputé de l'avant-bras gauche 26 jours après son diner.



Vibrio vulnificus est une espèce de bactéries Gram-négative appartenant au genre Vibrio. Présente dans les environnements marins comme les estuaires ou les eaux côtières, elle est proche de V. cholerae, l'agent responsable du choléra. Les infections causées par Vibrio vulnificus peuvent conduire à une gastro-entérite, une infection nécrosante des plaies consécutive à une baignade ou une septicémie invasive, comme l’illustre le cas décrit plus haut.

Diabète de type 2 et insuffisance rénale terminale

Précisons que le patient Sud-Coréen était atteint de diabète de type 2 et d'une insuffisance rénale terminale. "Les patients qui souffrent de certains troubles immunitaires, de maladies hépatiques chroniques ou du cancer, présentent un risque accru de complications en cas de contamination aux Vibrio vulnificus", alertent les experts dans The New England Journal Of Medecine.



Le malchanceux a tout de même bien supporté l’opération et a pu quitter l’hôpital. Aux Etats-Unis, la bactérie fait partie de la flore normale de la Floride et se multiplie naturellement dans les eaux tièdes et salées de la côte du Golfe. En 2016, 23 personnes ont été infectées, et 5 en sont mortes. L’année d’avant, l’Etat américain avait été enregistré 45 cas, dont 14 décès.