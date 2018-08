Que faire en cas de piqure d’abeille, de guêpe ou de frelon ?

En France chaque année, on estime que les piqures de guêpes, abeilles ou frelons -appelés hymnoptères- font dix à vingt fois plus de morts que celles des vipères. Normalement, ces insectes ne sont pas agressifs et piquent uniquement lorsqu’ils se sentent agressés, lorsqu’ils cherchent de la nourriture ou qu’ils sont dérangés dans leur nid.

Pour éviter de vous faire piquer, évitez de porter du parfum ou des crèmes odorantes, privilégiez des vêtements couvrants et clair. À l’extérieur, ne buvez pas dans une canette car il est impossible de voir si un hymnoptère est à l’intérieur. Évitez également de marcher pieds nus ou en sandales dans la nature près d’un point d’eau ou dans l’herbe.

Que faire en cas de piqûre ?

D’abord, il faut identifier l’insecte qui vous a piqué. Si c’est une abeille, retirez le dard. C’est le seul hymnoptère qui le laisse. L’abeille ne peut piquer qu’une fois. Il faut enlever le dard avec l’ongle, le bord plat d’un couteau ou même une carte de crédit. Mais surtout pas avec une pince à épiler ! Elle pourrait percer la glande à venin et en libérer encore plus.

Pour tous les types de piqûres, que ce soit d'un frelon, d'une guêpe ou d'une abeille, désinfectez-là avec de l’eau et du savon, puis appliquez une solution antiseptique. Si vous avez mal, prenez un anti-douleur, comme du paracétamol ou de l’ibuprofène. Surtout, surveillez la piqûre pendant 48 heures.

Quand appeler le SAMU ?

Il est possible qu’une piqûre de guêpe, d’abeille ou de frelon entraine une réaction toxique ou une réaction allergique. L’année dernière, un quadragénaire a été plongé dans le coma après une réaction allergique à une piqure de frelon. Si c’est le cas, il faut appeler les urgences. Notamment en cas de piqûres multiples (au-delà de vingt chez un adulte, mais seulement 4 ou 5 chez un enfant, attention) ou d’apparition des symptômes suivants:

- gonflement de la langue, des lèvres, de la gorge ou des yeux

- difficulté pour respirer ou avaler

- étourdissements ou malaise

- nausées, vomissements

- éruption cutanée généralisée

- fièvre

Chaque année, en France, une quinzaine de personnes décèdent après une piqûre d’hymnoptère, alors soyez vigilant.