Philippines : une adolescente née avec six membres va s'en faire enlever deux

Veronica Cominguez devait avoir une jumelle, mais elle est née seule et avec une malformation : deux bras et deux mains se sont développés sur son torse. Elle doit se faire opérer en Thaïlande, comme le rapporte The Daily Mail.

Please RETWEET.



Para sa mga nais tumulong kay Veronica, maaaring magdeposito sa bank account ng kanyang ina:



LANDBANK ACCOUNT NUMBER: 0326-3915-81

LANDBANK ACCOUNT NAME: Flora D. Cominguez

BRANCH: Iligan City, Lanao Del Norte#KMJS pic.twitter.com/dERfbf2abl — KapusoMoJessicaSoho (@KM_Jessica_Soho) 22 juillet 2018

Un "jumeau" parasite

La grossesse de sa mère n’a pas bénéficié d'un vrai suivi médical, mais elle savait qu’elle attendait des jumeaux. Or, à l’accouchement, seule Veronica est née et un "jumeau parasite" s’est développé sur le corps de l’enfant. "Quand j’étais petite, je pensais que c’était juste un pied. Mais en grandissant, c’est devenu plus grand", explique la jeune fille. Ces deux membres "parasites" sont aujourd’hui lourds et suintent souvent, il arrive même qu’ils saignent.

Des cas très rares

Ce phénomène est une malformation très rare appelée ischiopagus. L’un des jumeaux "absorbe" l’autre en quelque sorte, ce qui fait qu’il conserve un ou plusieurs membres. Cela concerne une naissance sur 500 000 environ. En 2007, l’histoire de Lakshmi Tatma a été racontée partout dans le monde. Cette fillette indienne est née avec deux bras et deux jambes d’un jumeau parasite. Après une opération de 37 heures, ces membres avaient pu lui être enlevés. Le risque principal lié à ces malformations est que des nerfs et des organes soient entremêlés, ce qui rend ces opérations très risquées.

dipercaya bahwa ini adalah keturunan dewa lakshmi tatma pic.twitter.com/AaU0szGM2Z — Rianza Dinata (@rianzadnt) 1 février 2014

Une opération en Thaïlande

Les habitants du village de Veronica Cominguez se sont cotisés pour lever suffisamment de fonds afin que la jeune fille puisse se faire opérer en Thaïlande. Selon les médecins, l’opération ne sera pas compliquée. Le docteur Beda Espineda, chirurgien pédiatrique du centre médical philippin des enfants, explique : "La plupart de ces cas peuvent être enlevés car en général les parties du corps impliquées ne sont pas vitales". L’adolescente devrait s’envoler pour la Thaïlande dans les semaines à venir, pour être enfin se débarrasser de son jumeau "parasite".