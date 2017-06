Grossesse

L'obésité maternelle augmente le risque de malformation chez l'enfant

Les bébés nés de mères obèses au moment de la conception ont plus d’anomalies cardiaques, digestives et génitales.

Une bonne raison en plus de perdre du poids. L’obésité est responsable de nombreuses maladies, comme le diabète ou l’hypertension artérielle, qui augmentent notamment les risques de maladies cardiovasculaires. Elle favoriserait aussi le développement de malformations chez le fœtus.

Une étude de l'Institut Karolinska (Suède), publiée dans la revue BMJ, montre en effet une association entre le poids de la mère au moment de la conception, et l’incidence de problèmes de développement chez l’enfant.

Les chercheurs ont notamment observé une hausse du risque de maladies cardiaques congénitales, d’anomalies du système digestif et du système nerveux, et de malformations des organes génitaux et des membres.





Entre 6 et 38 % de risques en plus

Les chercheurs suédois ont analysé les données de plus d’1,2 million de naissances en Suède, entre 2001 et 2014. Elles ont permis de montrer une association forte entre ces malformations et l’obésité de la mère, mais aussi un lien – certes plus faible, mais statistiquement significatif – lorsque les mères sont seulement en surpoids.

D’après les résultats de l’étude, 3,5 % des bébés présentent une malformation. Pour des femmes dont l’indice de masse corporelle (IMC) est normal (entre 18 et 25), ce taux descend à 3,4 %. Pour celles en surpoids (IMC entre 25 et 30), il monte à 3,6 %, et à 3,8 % pour les mères obèses. Le pourcentage de bébés malformés est encore plus élevé chez les mères obèses sévères (4,2 %) et extrêmes (4,7 %).