Comment bien choisir ses lunettes de soleil ?

Coup de soleil, transpiration, fragilité des yeux... Chaque petit désagrément de l'été a sa solution. Après vous avoir indiqué comment choisir votre crème solaire, voici comment bien choisir vos lunettes de soleil.

L'impact du soleil sur les yeux

Les rayons du soleil contiennent en effet deux sortes d’ultraviolets dangereux. Les UVA qui brûlent dans la profondeur de la peau, et les UVB, qui provoquent les coups de soleil - ils sont également responsables de cancers de la peau – et d’une bonne partie des cataractes. Cette dernière est la principale cause de mal voyance chez les personnes âgées.

Si l’on sait aujourd’hui parfaitement l’opérer, on peut également la freiner ou en diminuer les effets en particulier en protégeant ses yeux lorsque la lumière naturelle est trop intense. Or, notre protection naturelle, la couche d’ozone, diminue, alors que les loisirs et les activités sportives augmentent. Notre œil est de plus en plus exposé, non seulement par rayonnement direct, mais également par les rayons réfléchis par la neige, l’eau ou le sable. Il est donc important – même si l’on ne prétend pas être dérangé par le beau temps – de se protéger quasi systématiquement.

Comment choisir ses lunettes ?

Choisir des lunettes de soleil, c’est d’abord choisir la protection la plus large possible. Heureusement, pour une fois, la mode vient au secours de la médecine grâce à des lunettes très enveloppantes, qui offrent une vraie protection latérale contre le réfléchissement. Ensuite, il ne faut pas se fier à l’aspect sombre des verres. On sait même aujourd’hui que des verres très sombres augmentent les dégâts : les pupilles s’élargissent en raison de l’assombrissement, ce augmente le taux de pénétration des rayons dans l'oeil. Le plus important est donc d’acheter des lunettes qui filtrent à 100% ces fameux ultraviolets.

Se pose ensuite le problème de la lumière bleue, dont on n’a pas encore la preuve absolue du danger, mais qui, si on la filtre trop, rend la conduite délicate en raison d’une fausse perception des couleurs. Privilégiez donc des verres à 50% maxi de protection. Enfin, le choix de la teinte dépend du goût mais également de l’usage. Le vert est performant contre l’éblouissement tout comme le brun, qui entraîne toutefois une augmentation significative des contrastes. Le jaune sera plutôt recommandé par temps de brume pour les pêcheurs, marins ou aviateurs, et l’orange pour la conduite automobile.

En résumé, une bonne lunette, c’est 100 % de protection UV, 50% de protection contre le bleu et une couleur différente, donc une paire par type d’activité !