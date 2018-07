Sida : l'association AIDES lance une campagne nationale sur le traitement préventif PrEP

« PrEP 4 love », si vous ne l’avez pas encore vu, vous risquez fortement de voir ce slogan inscrit sur un bus, dans le métro ou sur internet cet été. L’association de lutte contre le sida, AIDES, démarre une campagne d’information sur la PrEP, un traitement préventif contre le VIH. Lancé il y a 18 mois, il est aujourd’hui peu utilisé.

[ #Prep4Love ]

Et si la #Prep était faite pour vous?

Cette révolution dans la prévention du #VIH est encore trop peu connue, notamment de celles et ceux qui pourraient en bénéficier le plus...

Faites passer le message et provoquez le désir ????

+ d'info : https://t.co/z8KrZ5wDZO pic.twitter.com/BBqdEtbkdR