L'agueusie, une histoire de gout

On « goûte » grâce aux papilles gustatives, dont les trois quarts sont situés sur le dos de la langue ; Par l’intermédiaire d’un nerf, elles envoient leurs informations au cerveau, qui parvient à percevoir les saveurs complexes en mélangeant différents types de saveurs primaires. Autrefois, on en connaissait quatre saveurs primaires que notre langue va tester : sucré, salé, amer et acide .

En fait cette classification a évolué, et il y a 5 autres saveurs :

* astringente

* piquante

* métalliques

* grasse ;

* et enfin, la saveur de l’amidon.

Avec tout cela notre cerveau va décider si l’aliment que l’on mange nous plait ou pas…

Quand on perd l'odorat, on perd une grande partie du goût, parce que le nez rentre en jeu par l’odeur que dégage les aliments . Le goût ne se résume pas qu’aux seules saveurs. Elles ne représentent même que 10% de l'ensemble des informations perçues lorsque l’on goûte un aliment. Il faut ajouter la texture et la température, mais aussi le piquant par exemple du poivre, la fraîcheur comme celle du menthol ou enfin l’astringence :

L’agueusie

La perte totale est très rare. La baisse de qualité est en revanche très fréquente avec l’âge, le tabac et certains médicaments – en particulier contre la tension - sont souvent en cause comme le mauvais état de la bouche et des dents …

Toutes ces causes sont très progressives et n’arrivent pas à l’agueusie totale. Celle-ci ne survient que quand les nerfs du goût sont sectionnés, abimés par un accident ou une tumeur. C’est très rare, mais ceux qui n’ont plus de gout, disent que cela ressemble à mâcher en permanence du papier… Vous voyez le cauchemar personnel et social. Surtout en France

Le médecin n’intervient que rarement sur les problèmes de goût.

Car il n’y a dans la plupart des cas malheureusement pas grand-chose à faire, si ce n’est anticiper et protéger ce sens si développé dans notre pays… Bien se laver les dents, la langue et ne pas fuir son dentiste !

Le « goût » est très culturel.

Le goût, s'apprend, il est même très dépendant des habitudes alimentaires : un enfant, qui a été habitué à manger sucré, ou à grignoter, aura énormément de mal à changer d'habitudes.

D'autant que tout ceci commence dans le ventre de nos mamans : le fœtus est habitué à recevoir des substances liées aux aliments consommés par sa mère, donc qui en ont la saveur. Un élément auquel doivent réfléchir les femmes enceintes avant de se ruer au devant d’aliment au goût très prononcé.

Pour la vue, on va chez l'ophtalmo... Pour l'ouïe ou l'odorat, c'est l'ORL... Mais parmi nos 5 sens, il y a aussi "le gout"... Le goût, c'est un peu comme les pouces ou les orteils, quand on les a on est bien content, mais c'est quand on le perd qu'on se rend compte qu'il nous est indispensable...