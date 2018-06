Deux boutiques de cannabis vont ouvrir leurs portes à Nancy et Metz

Depuis le mois de mai 2018, une boutique située à Annœullin, au sud de Lille a ouvert ses portes et beaucoup fait parler d'elle. Sa spécialité ? Le cannabis CBD, dépourvu de THC (molécule psychoaffective) mais riche en cannabidiol, une substance reconnue pour ses vertus thérapeuthiques.

Mercredi 13 juin, ce sera au tour de la région Est de se lancer dans la vente légale de cannabis, puisque deux boutiques vont ouvrir leurs portes à Nancy et à Metz. Huiles de cannabis, fleurs de cannabis, tisanes de cannabis, bonbons, miel... . "Tout est issu du bio, la législation est très stricte. Les producteurs suisses se sont adaptés aux législations de chaque pays, qui varient énormément", explique Baptiste De Luca, propriétaire des lieux au quotidien l'Est Républicain. Ce jeune entrepreneur de 23 ans possède déjà une boutique à Épinal, ouverte en mai dernier.

"Les retours de nos clients sont vraiment positifs. Cela fait vraiment du bien aux gens et c’est ce qui compte pour nous ici. On a même des clients malades qui viennent nous remercier", ajoute Baptiste De Luca, qui assure s'être lancé dans ce secteur non pas pour l'aspect "fumette" mais pour défendre les bienfaits du cannabis médical.

Des produits sans effet psychotrope

Conformément à ce que prévoit la loi française, la teneur en THC doit être inférieure à 0,2 %. Soumis chaque semaine au contrôle des forces de l'ordre, les produits à base de marijuana commercialisés dans les magasins de Baptiste de Luca ne contiennent pas de THC et n’ont donc aucun effet psychotrope. Leur vente est, par conséquent, légale.