Migraine : un traitement préventif révolutionnaire mis sur le marché

Un traitement révolutionnaire contre la migraine vient d’être autorisé aux Etats-Unis. Il est préventif, c’est-à-dire qu’il est capable de prévenir les crises de migraine chez les adultes.

Administré une fois par mois

Le traitement, du nom d’Aimovig, doit être administré une fois par mois, sous forme d’auto-injections. La Food and Drug Administration, autorité américaine de régulation des produits pharmaceutiques, explique qu’il s’agit d’une nouvelle classe de médicaments bloquant l’activité du peptide relié au gène calcitonine impliqué dans les mécanismes des attaques de migraine.

Trois essais cliniques ont démontré chez les patients à qui l’Aimovig a été administré une diminution du nombre de jours par mois marqués par des attaques de migraine. Le traitement est actuellement étudié par l’Agence européenne des médicaments (EMA), afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans les prochains mois.

7 à 8 millions de personnes en France

Jusqu’ici, la migraine n’avait aucun traitement préventif, et les médicaments qui existent pour la soulager s’avèrent selon les cas plus ou moins efficaces. Douloureuses et invalidantes, les migraines touchent 7 à 8 millions de personnes en France, soit environ 12% de la population adulte et 5 à 10% des enfants. Souvent chroniques, elles peuvent avoir des répercussions parfois importantes sur la vie socio-économique des personnes qui en souffrent, notamment parce qu'elles rendent pénible toute activité et les obligent souvent à s’allonger dans le noir dans l’espoir que la douleur disparaisse.



Selon une autre étude préliminaire américaine présentée mardi 17 avril dernier lors de la 70e assemblée annuelle de l’American Academy of Neurology à Los Angeles, un traitement appelé érénumab réduirait de moitié le nombre d’épisodes migraineux chez certains patients.

Peptide

L’érénumab est un anticorps monoclonal qui bloque les signaux de douleur en ciblant un récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine CGRP (pour Calcitonine-Gene Relatide Peptide). Ce peptide transmet habituellement les signaux de la douleur migraineuse. Or, l’érénumab parvient à bloquer son action en ciblant les nerfs du système nerveux.



L’équipe de chercheurs l’a testé auprès de 246 personnes souffrant régulièrement de migraines. Une fois par mois pendant trois mois, elles ont reçu des injections de 140 milligrammes d’érénumab ou un placebo.