Cancer du pancréas : un nouveau test sanguin portatif et non coûteux pour le détecter

Parce qu’il n’est généralement pas découvert assez tôt, le cancer du pancréas est l’un des plus meurtriers. Mais un nouveau test mis au point par des chercheurs de l'UC San Diego promet de détecter la maladie plus en amont.

Une simple goutte de sang

Le test permet de dépister rapidement les biomarqueurs du cancer du pancréas dans une simple goutte de sang. "Nous envisageons qu'à l'avenir, les médecins pourraient effectuer ce type de test pour dépister les patients qui ne savent pas encore qu'ils sont atteints de la maladie", se félicite le scientifique Jean Lewis.

Les tests sanguins pour la détection précoce du cancer, connus sous le nom de biopsies liquides, constituent un enjeu majeur dans le monde de la recherche. Ici, l’équipe a mis au point un procédé électronique qui permet d’extraire les exosomes (véhicule de transport et d'expulsion de composants cellulaires, NDLR) directement du sang, sans que celui-ci ne soit traité, comme c’est le cas actuellement. "L’intérêt est de pouvoir analyser les exosomes sur place et voir s'ils sont porteurs des biomarqueurs du cancer que le professionnel de santé recherche", explique Jean Lewis.

Stratégie de dépistage primaire

Le test sanguin est par ailleurs portatif, peu coûteux et prend moins d’une heure. "Ce test pourrait être utilisé comme stratégie de dépistage primaire pour identifier les patients qui devraient par la suite subir des méthodes diagnostiques plus coûteuses et plus invasives comme la tomodensitométrie, l'IRM ou l'endoscopie ", conclut le Dr Rebekah White, oncologue au Moores Cancer Center.

Jusqu'à présent, l'équipe n'a testé ce système que sur un petit échantillon de patients. Sur un groupe de 31 personnes, le test sanguin a permis de distinguer les échantillons de sang de 20 patients atteints d'un cancer du pancréas de ceux de 11 patients non cancéreux. Les chercheurs précisent que d’autres recherches sont nécessaires pour terminer ce test sanguin, notamment dans le but de savoir jusqu’où il est possible de faire remonter le diagnostic du cancer du pancréas.