Greffe : une soldate américaine se fait pousser une nouvelle oreille dans le bras (VIDEO)

C’est une première du genre dans l’armée américaine. Suite à un accident, une soldate américaine qui avait besoin d’une greffe d’oreille s’en est faite littéralement pousser une nouvelle dans l’avant-bras.

Une vraie oreille plutôt qu'une prothèse

Deux ans plus tôt, Shamika Burrage échappait de justesse à la mort suite à un grave accident de voiture. La jeune américaine avait pour mission de conduire sa cousine jusqu'à Fort Bliss, au Texas. Tout se passe bien jusqu’à ce que le pneu avant de son véhicule éclate. S’en suivent une sortie de route et plusieurs tonneaux. Si sa cousine s’en sort miraculeusement indemne, Shamika Burrage se fracture la colonne vertébrale et perd la totalité de son oreille gauche.



Ce lourd handicap esthétique décidera la jeune femme de 21 ans. "Après mon accident, j’étais mal à l’aise avec mon aspect physique. Au début, je pensais m’orienter vers une prothèse, pour éviter d’avoir encore plus de cicatrices. Mais finalement, après m’être informée des possibilités auprès des médecins, j’ai décidé que je voulais récupérer une vraie oreille", raconte-t-elle.

Cartilage des côtes

Pour réaliser son souhait, les médecins ont façonné une nouvelle oreille gauche en utilisant le cartilage des côtes de la soldate. L'organe a ensuite été placé sous la peau de son avant-bras afin de permettre la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Une fois la nouvelle oreille bien développée, les chirurgiens l’ont extraite du corps de Shamika Burrage et l’ont fixé à sa tête. La patiente a depuis lors récupéré son oreille gauche, son ouïe et devrait même bientôt éprouver des sensations. "Dans cinq ans, si quelqu'un ne la connaît pas, il ne s'en apercevra pas", a déclaré le lieutenant-colonel Owen Johnson III, chef de la chirurgie plastique et reconstructive du William Beaumont Army Medical Center.



Si cette prouesse médicale laisse sans voix, l’idée n’est pas nouvelle. Dans les années 1990, la photo largement diffusée de Vacanti Mouse, une souris avec une oreille humaine greffée dans le dos, témoignait déjà des recherches en cours sur le sujet. Depuis, deux cas humains similaires à celui de la jeune soldate américaine ont été recensés.