Epidémiologie : pour Bill Gates, la prochaine pandémie mondiale aura bientôt lieu

L'Institute for Disease Modeling a déclaré qu'une nouvelle grippe comme celle qui a tué 50 millions de personnes lors de la pandémie de 1918 tuerait probablement 30 millions de personnes en six mois aujourd’hui. Fort de cette information, Bill Gates a estimé que l’humanité ne se préparait pas assez bien à cette éventualité.

"Le monde devrait se préparer à une nouvelle épidémie comme il devrait se préparer pour faire une guerre", a expliqué le milliardaire lors d'une discussion sur les épidémies organisée par la Massachusetts Medical Society et le New England Journal of Medicine. "Nous ne sommes pas prêts à affronté cette éventualité", a-t-il ajouté.

Pour lui, la prochaine épidémie serait le fait d’une maladie aujourd’hui inconnue, comme cela s’est toujours produit au cours de l’Histoire de l’humanité. "Elle aura probablement lieu au cours de la prochaine décennie", juge par ailleurs Bill Gates.

Le directeur de Microsoft s’est tout de même félicité que la recherche progresse dans l’élimination de maladies comme la polio ou le paludisme.