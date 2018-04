Sexualité : combien de temps dure en moyenne un rapport sexuel ?

Si vous êtes en couple et a fortiori un homme, il est fort probable que la question vous ait déjà effleuré l’esprit : la durée de vos rapports sexuels avec votre partenaire se situe-t-elle dans la moyenne ?

Si l’on en croit une étude publiée en juillet 2005 dans la revue Journal of Sexual Medicine, le temps moyen d'éjaculation après pénétration intravaginale est extrêmement variable selon les couples, puisqu’il peut aller de 33 secondes à… 44 minutes !

Un rapport moyen de 5,4 minutes

Pour parvenir à ce surprenant résultat, les chercheurs ont mené une expérimentation auprès de 500 couples recrutés dans 5 pays : les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Turquie et les États-Unis. Les hommes étaient âgés de 18 ans ou plus, avaient une relation hétérosexuelle stable depuis au moins 6 mois, avec des rapports sexuels réguliers. Aucun participant n’a été inclus ou exclu en raison de son statut éjaculatoire et de ses comorbidités. Ils devaient en revanche renseigner s’ils étaient ou non circoncis et s’ils utilisaient un préservatif.

Il a été demandé aux couples d’enregistrer au moyen d’un chronomètre la durée de leurs rapports sexuels sur une durée de 4 semaines afin de mesurer le temps moyen d'éjaculation après pénétration intravaginale.

Résultat : la durée moyenne d’un rapport sexuel est de 5,4 minutes. Le temps avant l’éjaculation diminue significativement avec l’âge, passant de 6,5 minutes pour le groupe de 18-30 ans et 4,3 minutes pour celui des plus de 51 ans.

Des données variables selon les pays ou l’utilisation du préservatif

Le temps moyen du rapport sexuel varie aussi d’un pays à l’autre, la valeur médiane pour la Turquie étant la plus faible (3,7 minutes).



Autre donnée intéressante : contrairement à la croyance populaire, le port du préservatif n’a pas semblé avoir d’impact sur la durée du rapport avant l’éjaculation. Ce n’est pas le cas en revanche du fait d’être circoncis. Dans les pays à l’exclusion de la Turquie, les hommes circoncis ont des rapports durant en moyenne 6,0 minutes, contre 6,7 minutes pour les hommes non-circoncis.

Toutefois, rappellent les auteurs de l’étude, ces résultats sont à relativiser. En effet, chaque couple a procédé lui-même à la mesure de ses rapports sexuels, ce qui biaise forcément les données. En effet, il n’est pas sans rappeler qu’il est plus socialement acceptable d’être considéré comme un amant endurant. Par ailleurs, estimer le temps de ses ébats au moyen d’un chronomètre sans aucune aide n’est pas toujours simple, surtout lorsque l’on s’apprête à avoir un rapport sexuel.