Dormir sans culotte, c’est meilleur pour la santé !

Il faut dormir en tenue d’Eve. Sans sous-vêtement la nuit, le risque de développer des irritations, mycoses, cystites et autres infections diminue. C’est ce qu’explique, dans une interview au Figaro Jean-Marc Bohbot, médecin infectiologue, spécialisé en infections génito-urinaires.

En fait, porter une culotte pendant votre sommeil peut provoquer des irritations, à cause des frottements du tissu. Mais c’est aussi propice au développement de bactéries, du fait de la chaleur et de l’humidité créées par le port d’un sous-vêtement. Le risque est d’avoir une mycose, surtout avec les sous-vêtements synthétiques. Mais les culottes en coton peuvent, elles, provoquer des sécheresses vaginales. La nuit, il est donc préférable de laisser les parties génitales à l’air libre.

Plusieurs précautions à prendre

Ne pas dormir en culotte n’est pas l’unique précaution à prendre. L’été arrive bientôt et c’est la période propice aux baignades, ce qui suppose quelques vigilances particulières. Pour éviter mycoses et infections urinaires, mieux vaut ne pas porter un maillot de bain mouillé trop longtemps. De fait, les habits trempés ou humides favorisent la prolifération des bactéries et donc des mycoses, car ce sont dans des environnements sombres et humides qu'elles se développent.

Toutes les femmes ne sont pas égales face à ce risque. Les plus concernées sont celles qui sont sujettes fréquemment aux mycoses ou les femmes dont le système immunitaire est affaibli. A proscrire aussi, des lavages intimes trop fréquents, l’usage de produits non adaptés et l’épilation intégrale ! 22% de Françaises ont recours à cette technique, mais les poils pubiens protègent pourtant des bactéries et des virus, mais aussi des infections.