Infections, mycoses, coupures

Epilation intégrale : l’esthétique comporte des risques

L'épilation intégrale du maillot est adoptée par 22 % des Françaises. Mais cette pratique comporte de vrais risques pour la santé.

Le poil est indésirable sur les plages. Les Françaises l’ont bien compris. Une sur cinq a choisi l’épilation intégrale pour son maillot estival, selon un sondage Ifop pour Quotidien (1). Le port du maillot de bain explique sans doute ce choix. Au printemps, les femmes sont moins nombreuses à opter pour cette forme d’épilation.

Mais faire disparaître le poil n’est pas la règle pour autant : 74 % des Françaises comptent s’épiler le maillot. Et la majorité a compris que l’intégrale n’avait pas que des intérêts.

Un bouillon de culture

L’argument revient régulièrement dans la bouche des adeptes de l’épilation intégrale : il est plus hygiénique d’arborer une vulve sans poils. D’après une étude parue dans le JAMA Dermatology, 60 % des femmes approuvaient ce constat.

La question esthétique peut faire l’objet d’un débat. Mais ça n’est pas le cas pour celle de la santé. Car les poils, bien que disgracieux, sont très utiles pour protéger les parties intimes des bactéries et virus. Arracher poils et bulbes constitue ainsi une voie royale pour les agents pathogènes.

De fait, la vulve offre un milieu idéal pour le développement de pathologies infectieuses. L’environnement y est humide et chaud. Sans la protection pileuse, mycoses, infections urinaires ou sexuellement transmissibles (IST) y trouvent un refuge pour le moins accueillant.

Une étude, parue en 2017 dans Sexually Transmitted Infections, confirme le risque d’une épilation intégrale. Ses adeptes sont 2,6 fois plus à risque d’IST cutanées – comme l’herpès – et 70 % plus à risque d’IST provoquant des sécrétions. Plus la fréquence des épilations est élevée, plus cette probabilité est accrue.