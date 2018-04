VIDEO - Coeur et cerveau : même combat pour les garder en forme

Une enquête sur "Les Français, leur cerveau et son environnement", menée par La Fédération pour la recherche sur le cerveau montre que si les Français connaissent bien ce qu’il faut faire pour garder leur cœur en bonne santé, ils en savent moins sur le cerveau qui reste un organe assez complexe pour eux.

Avec ses 86 milliards de neurones, dotés chacun de 1 000 à 10 000 connexions, le cerveau reste un champ d’investigation immense que les nouvelles technologies et imageries découvrent eu à peu, et éclairent sur les amis et ennemis de nos neurones. Et il y en a : "malbouffe", sédentarité, déficit de sommeil, isolement social, dépression... Découvrez les ennemis du cerveau et surtout, les idées reçues à combattre avec le Pr Marie Vidailhet, neurologue à l’Hôpital La Pitié Salpétrière à Paris.