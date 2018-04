Le Pr François Desgrandchamps est chirurgien urologique et chef de service à l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Dans un ouvrage écris dans un style alerte et décontracté, « La prostate, on en parle », il aborde sans aucun tabou ce qu’est la prostate, à quoi elle sert, ce qui se passe en cas d’adénome, de cancer ou de prostatite et comment prévenir les maladies les plus gênantes.

Son propos n’est pas que chirurgical, il aborde la prévention bien sûr, avec l’alimentation, le sport, l’hygiène de vie pour garder sa prostate en bonne santé… et la sexualité. Truffé d’anecdotes et illustrés de dessins agréables qui ne sont pas qu’anatomiques, son livre nous apprend une foule de choses et pas seulement sur les hommes.

Nombreux conseils pratiques

On y apprend en effet que les femmes ont une prostate résiduelle et que certaines peuvent même éjaculer. Plus classiquement, le Pr François Desgrandchamps nous explique comment marche la prostate et ce qui se passe quand elle ne marche pas.

On y apprend surtout que la prostate reflète en quelque sorte la forme physique des hommes : « Plus le ventre est rond, plus la prostate est grosse ». Truffé d’aphorismes et de conseils pratiques, le livre dédramatise beaucoup les problèmes de la prostate, sans éviter le sujet du cancer, mais en le mettant en perspective de sa grande expérience. Ce livre vous prodigue de nombreux conseils à mettre en œuvre au quotidien pour garder sa prostate ou celle de son mari en bonne santé.

« La prostate, on en parle »

Pr François Desgrandchamps

17,90 € - Hachette Bien-être

Le site Hachette