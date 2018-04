L’obésité affecte la santé du foie dès l’âge de 8 ans

Le nombre de personnes en surpoids dans le monde se compte désormais en milliards. Un demi-milliard d’adultes sont obèses et deux fois plus en surcharge pondérale. Les enfants ne sont pas épargnés. Selon des chiffres de l’OMS datant de 2016, 41 millions de nourrissons et de jeunes enfants (de 0 à 5 ans) sont en surpoids ou obèses dans le monde, soit 9 millions de plus qu’en 1990.

Une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Pediatrics pointe à nouveau les dangers pour la santé de cette surcharge pondérale. Selon les chercheurs, avoir un tour de taille plus grand que la moyenne à l’âge de 3 ans, augmente la probabilité de développer à l’âge de 8 ans les signes d’une stéatose hépatique non alcoolique.

Un foie comme des alcooliques

Cette maladie touche environ 80 millions de personnes aux États-Unis. Elle sévit très largement chez les enfants et les adolescents américains. Elle tend à se développer chez les personnes présentant une surcharge pondérale.

Le premier stade correspond à une simple accumulation de graisse dans le foie; il s’agit alors d’une affection bégnine également connue sous le nom de stéatose simple. Il peut toutefois arriver que cette stéatose présente une forme plus sérieuse, appelée stéatohépatite non alcoolique; Son nom tient au fait que la graisse accumulée dans le foie y crée les mêmes dégâts que ceux provoqués par l'alcool. Il s’agit alors d’une affection plus grave, car l'inflammation et la croissance des tissus à l'intérieur du foie peuvent mener à une cirrhose, à des cicatrices hépatiques et, dans, certains cas, à un cancer du foie.

« Avec l'augmentation de l'obésité infantile, nous voyons de plus en plus d'enfants atteints de stéatose hépatique non alcoolique quand on suit des enfants en surpoids", a déclaré le Dr Jennifer Woo Baidal, professeur adjoint de pédiatrie à l'Université de Columbia et principale auteure de l’étude. "Beaucoup de parents savent que l'obésité peut mener au diabète de type 2 et à d'autres conditions métaboliques, mais il y a beaucoup moins de prise de conscience que l'obésité, même chez les jeunes enfants, peut mener à une maladie hépatique grave."

Prévenir la prise de poids dès le plus jeune âge

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont mesuré les niveaux sanguins de 635 enfants. Ils ont notamment cherché la présence d’une enzyme hépatique appelée ALT, qui est un marqueur de lésions hépatiques chez les personnes souffrant de stéatose hépatique non alcoolique et d'autres conditions qui affectent le foie

À 8 ans, 23% des enfants de l'étude présentaient des taux d'ALT élevés. Ceux ayant un tour de taille plus grand à l'âge de 3 ans et ceux ayant des gains plus importants dans les mesures d'obésité entre 3 et 8 ans étaient plus susceptibles d'avoir une ALT élevée. Environ 35% des enfants de 8 ans souffrant d'obésité présentaient une ALT élevée contre 20% de ceux ayant un poids normal.

« Certains cliniciens mesurent les taux d'ALT chez les enfants à risque vers 10 ans, mais nos résultats soulignent l'importance d'agir encore plus tôt dans la vie d'un enfant pour prévenir la prise de poids et l'inflammation du foie », explique le Dr Woo Baidal.

« À l'heure actuelle, la meilleure façon pour les enfants et les adultes de combattre la stéatose hépatique est de perdre du poids en mangeant moins d'aliments transformés et en faisant régulièrement de l'exercice. Nous avons besoin de meilleurs moyens pour dépister, diagnostiquer, prévenir et traiter cette maladie dès l'enfance. ». Surveiller la courbe de poids des enfants dès le plus jeune âge, en particulier dès 3 ans est une nécessité et un excellent moyen de prévenir la stéatose hépatique.