Que faire si votre moitié ne veut pas d'enfant ?

D'après une étude de l'Institut national des études démographiques (Ined), 6,3 % des hommes et 4,3 % des femmes ne souhaitent pas avoir d'enfant. Cette "infécondité volontaire" est un choix souvent à contre-courant qui peut être mal vécu par l'autre partenaire.

Pourquoi il/elle ne veut pas d'enfant ?

Avoir un enfant n'est plus une obligation dans nos sociétés modernes, mais un choix plus ou moins conditionné par notre environnement. Plusieurs causes peuvent être évoquées : l’absence d'instinct maternel ou paternel ; le souhait de conserver sa liberté ; le sentiment de panique et d'angoisse ; la volonté de donner la priorité à sa situation professionnelle, aux voyages ou à son couple par exemple ; le refus de s'inscrire dans un parcours de vie traditionnel ; une histoire personnelle difficile avec de la violence, un divorce ou de la maltraitance ; le coût financier d'un enfant.

Comment réagir lorsque son conjoint ne veut pas d'enfants ?

Si on souhaite donner une chance à son couple, il est important d'en parler ensemble calmement pour comprendre ce qui motive ce refus. Parfois le partenaire a simplement besoin d'être rassuré vis-à-vis de son couple, de sa liberté, ou de ses peurs. Même si un enfant interfèrera forcément, en parler en amont permettra d'être attentif à ses craintes et de les dépasser ensemble.

Accepter son refus ?

Certaines femmes trop pressantes peuvent tenter de forcer la main à leur conjoint en oubliant par exemple volontairement leur pilule. Penser que la naissance de l'enfant changera l’avis de leur partenaire est une erreur. Il se sentira non seulement trahi, mais ne souhaitera peut être pas élever cet enfant qu'il n'a pas désiré. Il est donc préférable soit de quitter son partenaire si ce choix n'est pas supportable, soit d'accepter et de vivre sa vie de couple sans enfant.