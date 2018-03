Les canards en plastique dans le bain sont des nids à microbes pour les enfants

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature, jouer avec un canard en plastique dans son bain peut être dangereux pour la santé des enfants.

Irritation des yeux et des oreilles

Des chercheurs de l'Institut de recherche sur l'eau Eawag, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université de l'Illinois (États-Unis) ont fait tremper pendant onze semaines des canards en plastique neufs dans de l’eau propre et d'autres dans de l’eau de bain usagée contenant des restes de savon, de la saleté, de la sueur et des bactéries accompagnatrices du corps humain.

Après les avoir découpés et examinés en laboratoire, les chercheurs ont découvert qu’entre 5 et 75 millions de cellules avaient trouvé place sur chaque centimètre carré de plastique au contact de l’eau sale, et que 80% des canards neufs ayant trempés dans l’eau de bain usagée avaient développé des germes potentiellement pathogènes, notamment des légionelles et des bactéries très résistantes. De quoi provoquer "des irritations des yeux et des oreilles ou des infections gastro-intestinales plus problématiques", explique le microbiologiste Frederik Hammes.

Recommandations d'hygiène

L’intérieur des canards en plastique, plus difficile à nettoyer, concentre le plus de germes dangereux pour la santé. "Lorsque l'enfant appuie sur son ventre pour faire gicler l'eau, il n'est pas rare que le jet soit de couleur brune", souligne ainsi l'étude, dont les résultats peuvent s’appliquer à l’ensemble des plastiques au contact régulier et prolongé avec de l’eau de bain usagée.

Pour remédier à ce problème, les chercheurs suggèrent de laver régulièrement l’intérieur des canards en plastique, de boucher le trou qui fait gicler l’eau et surtout de durcir la réglementation sur les polymères utilisés dans la fabrication des jouets destinés à flotter dans nos baignoires.