Peut-on et doit-on évaluer la santé mentale du président Trump ?

Presque un an et demi après son élection à la présidence des États-Unis, la santé mentale de Donald Trump est toujours en question.

Un collectif de psychiatres américains s'inquiète et parle même d'un trouble de la personnalité.

Donald Trump un narcissique ?

Après la sortie du livre « Fire and fury » en ce début d'année dans lequel le président est décrit comme un « enfant avec des troubles de l'attention », c'est un collectif de psychiatre, le « Duty to warn » qui annonce un diagnostic de « narcissique malfaisant ».

Les psychiatres soulignent l'impulsivité, l'imprudence, la paranoïa, le manque d'empathie et d'importance qu'il donne aux conséquences de ses actes. Les excès de rage dont ferait preuve Donald Trump et son besoin de domination peuvent en réalité compenser des signes intérieurs de faiblesse et un manque de confiance en soi.

Peut-on vraiment faire un diagnostic à distance ?

Diagnostiquer une personnalité publique sans s'être réellement entretenu avec elle dans le cadre d'un examen psychiatrique ne permet pas de certifier son état mental.

Même si son comportement préoccupe, il ne faut pas oublier la différence entre l'image que Donald Trump veut renvoyer au monde et ce qui constitue réellement sa personnalité.

Y a-t-il un suivi psychiatrique du président des États-Unis ?

Ce n'est pas la première fois que l'état mental du président des Etats-Unis interroge. Que ce soit sur la démence de Reagan ou l'addiction sexuelle de Clinton, de nombreux psychiatres américains se sont interrogés sur un potentiel trouble psychiatrique chez leur président.

Même si Donald Trump se doit de passer des visites médicales régulièrement, il s'agit seulement d'un examen physique sur son poids, sa pression artérielle ou son taux de cholestérol. Aucun examen psychiatrique n'a été réalisé jusqu'à présent, alimentant ainsi toutes les spéculations.