Trump

Le président Trump est en très bonne santé et ça devrait durer

Le président des Etats-Unis Donald Trump a été examiné par le médecin de la Maison Blanche Ronny Jackson après des doutes sur son état de santé. Son diagnostic : le milliardaire est en très bonne santé.

Il est en excellente santé et aurait de bons gènes. Le médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, rassure sur la santé du président américain Donald Trump. L’examen avait duré quatre heures. Aucun problème de santé n’est à constater, sauf un léger surpoids que le chef d’Etat devrait essayer de perdre cette année.

Des gènes incroyablement bons

Donald Trump pèse 108,4 kilos pour 1m90, un poids un peu trop élevé lié à un régime trop gras. Le président ne fait pas de sport pour l’instant, ce qui devrait changer cette année s’il suit les recommandations de son médecin. Comme le président français, Emmanuel Macron, Donald Trump ne dort que très peu : entre 4 et 5 heures par nuit. Surpoids et déficit de sommeil devraient avoir un impact néfaste sur sa santé, le médecin de la Maison Blanche trouve une explication: « il a des gènes incroyablement bons, et c’est ainsi que Dieu l’a fait! ».

Les examens cardiaques étaient bons, les tests sanguins aussi, son taux de cholestérol a augmenté depuis 2016, mais le médecin a bon espoir de le voir diminuer grâce au nouveau régime alimentaire du président.

Aucun problème cognitif

Du côté des fonctions cognitives, le milliardaire américain n’a pas de problème non plus. Il a passé l’évaluation cognitive de Montréal, ce test qui permet de dépister une déficience cognitive ou de détecter un début d’Alzheimer. Il a obtenu 30/30, la note maximale.

Le docteur s’estime confiant sur les évolutions de l’état de santé du président. Pour lui, il est peu probable qu’un problème de santé l’empêche de terminer son mandat, et même de faire un second mandat.