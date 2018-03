Le cancer du sein existe aussi chez les hommes

C’est rare, très rare ce qui explique que l’on en parle jamais. On estime que moins de 1 % de tous les cancers du sein affectent les hommes.

Un risque qui augmente avec l’âge. Il est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans.

Il existe des risques avérés : Comme pour les femmes des antécédents familiaux de cancer du sein, une prédisposition génétique (le fameux cancer BRCA2), un syndrome de Klinefelter, une exposition aux rayonnements lors de radios fréquentes du thorax, ou encore une cirrhose du foie.

Même si les signes, ’évolution de la maladie et la prise en charge d’un carcinome canalaire infiltrant sont sensiblement identiques chez l’homme et chez la femme, il y a quelques différences. La plupart des hommes atteints d'un cancer du sein ont un « carcinome canalaire infiltrant » et les autres types de cancer du sein sont très rares.

Le cancer du sein chez l’homme se traite comme celui de la femme post-ménopausée, où les ovaires de la femme cessent de produire des œstrogènes, car ceux-ci n’existent pas de façon significative chez l’homme.