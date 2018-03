Commercialisation suspendue pour les huîtres, moules et palourdes de l’étang de Thau

Indéniablement les huitres, moules et palourdes sont d’excellents aliments pour la santé ; source de protéines, sans beaucoup, de graisses

Indéniablement les huitres, moules et palourdes sont appréciés par la majorité des Français, qui ont su inventer une infinité de recettes, mais avec un goût prononcé pour la façon la plus naturelle de les consommer : crues avec un filet de citron ou de vinaigre… Excellents pour le goût. Pas pour la désinfection au contraire de la cuisson.

Indéniablement le système d’alimentation de ces mollusques, passe par la filtration de centaines de milliers de litre d’eau de mer, tout au long de leur vie.

Il faut aussi savoir que dans les régions les plus polluées du globe, par exemple dans certains ports comme celui de New York, on utilise les moules pour tenter de purifier l’eau glauque qui entourent les bateaux.

Des expériences sont menées pour faire de cette filtration naturelle une méthode applicable à plus large échelle.

Mais bien évidemment, ces filtres vivants sont totalement impropres à la consommation…

La morale de cette histoire est de se méfier de la provenance des crustacés, le monde devenant de moins en moins « propre ».

Sous surveillance permanente

Régulièrement la Méditerranée et plus particulièrement l’étang de Thau sont sous surveillance étroite des services sanitaires. D’autant que cette zone très touristique est sensible à la pollution estivale.

Rappelons que l’étang de Thau, qui couvre 7 500 hectares mais avec une profondeur moyenne de cinq mètres qui n’en fait pas une masse d’eau colossale, est une lagune. Certes alimentée par la mer mais aussi par les eaux de pluie locales qui peuvent être parfois contaminées.

La production de crustacés est un secteur économique important pour la région qui emploie 2000 personnes, sous la menace de la pollution des eaux qui entraîne parfois des interdictions de commercialisation des huîtres et moules. L’Ifremer surveille très étroitement l’état de l’eau de l’étang…

Ainsi le préfet de l’Hérault vient de décider de suspendre provisoirement la récolte et la commercialisation des huîtres, des moules et des palourdes ; en raison de la présence d’un virus responsable d'intoxication alimentaire : le norovirus.

Mesures de restriction pour les huîtres, les moules et les palourdes de l’Étang de Thau https://t.co/CbFGxw6xQr — France Bleu Hérault (@bleuherault) March 9, 2018

En cause un novovirus.

Cette famille de virus est connue pour provoquer des gastro-entérites aigües.

Habituellement ces virus se propagent en touchant quelqu’un de contaminé… Toutefois, comme ce virus s’évacue dans les selles de malades souffrant de diarrhées et de vomissements, le milieu extérieur est souvent contaminé d’où l’obligation d’interrompre la chaîne, certes par des mesures d’hygiène pour les malades et leur entourage, mais aussi en se méfiant des sources d’alimentation locales ; et en premier ligne la filtration des crustacés.

Comme dans toutes les « gastros », ce ne sont que les personnes dites faibles, personnes âgées, nourrissons et malades, qui sont à risque. Pour les autres, cela ne restera qu’un épisode désagréable.

Les personnes infectées par les norovirus sont contagieuses à partir du moment où elles commencent à se sentir malades jusqu’à trois jours au moins après leur rétablissement. Le délai de précaution est de deux semaines

L’interdiction concerne les coquillages récoltés après le 15 février 2018. Espérons pour les producteurs de la région qu’elle ne durera pas trop longtemps. La préfecture prévoit un mois, soit une levée de l’interdiction vers le 15 mars…

Mais la menace se précise.