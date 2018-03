Il n’y a pas de petits fumeurs... que de grands dangers pour la santé

Nous avons tous dans nos entourages des amis, des proches qui sont fiers de nous annoncer qu'ils ont considérablement réduit leur consommation de cigarette... Il faut les encouragez, mais le conseil est surtout « Arrêtez définitivement le tabac » !

La Fondation Britannique du Cœur, apporte la réponse la question : « Est-ce qu’une cigarette quotidienne est dangereuse. Oui ou non ? »

La réponse est définitive : Oui, elle est dangereuse… Une à quatre cigarettes par jour triplent le risque de maladie cardiovasculaire. Et ce n’est pas tout, pour les femmes s’ajoute un risque de cancer du poumon dès qu’elles fument une fois dans la journée. Probablement en raison d’une sensibilité génétique différente.

En règle générale, les femmes fumeuses paient un plus fort tribu aux maladies cardiovasculaires que l’homme, après 50 ans, parce qu’elles ne sont plus, après la ménopause, protégées par leurs hormones féminines. Ces résultats vont dans le sens d’une autre étude qui a montré que 100 cigarettes dans une vie augmenteraient le risque d’une certaine forme de cancer du sein de 30%. On peut être surpris compte tenu du faible nombre de cigarettes nécessaire, mais c’est une publication dans la revue Cancer, qui appartient à la société Américaine de cancer, qui n’a pas l’habitude de publier n’importe quoi. Ce qui est très inquiétant.

Petit fumeur

En moyenne, les « petits » fumeurs consomment 37 cigarettes chaque semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais on sait que ces fumeurs sous-estiment toujours leur consommation. Le plus souvent, ils ne se montrent pas inquiets des effets que ce tabagisme sur leur santé, justement parce qu’ils sous estiment leur risque : Le phénomène de l’autruche ! Mais cette étude démontre ce que l’on soupçonnait : la plupart des petits fumeurs mettent leur vie en danger.

Selon l’Institut de Prévention et d’Education à la santé (INPES), on estime que 4% des Français se considèrent fumeurs occasionnels. Outre-Manche, on ajoute à cela, ceux que les Anglais appellent les fumeurs « sociaux », c’est à dire qui ne fument qu’en soirée ou avec des amis, et qui sont là-bas sont un peu plus d’un million