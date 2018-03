Une nouvelle molécule tue cinq super-bactéries résistantes aux médicaments

La résistance de certaines bactéries aux médicaments est un problème sanitaire majeur, appelé antibio-résistance. Des maladies ne peuvent désormais plus être soignées, faute de traitements ou parce qu’elle y résistent.

Des chercheurs de l’Agence pour la Science, la Technologie et la Recherche à Singapour et l’IBN Research viennent de trouver une molécule capable de tuer au moins cinq bactéries mortelles.

Les macromolécules synthétiques guérissent les infections multirésistantes

Cette découverte, récemment publiée dans la revue scientifique Nature Communications, s’appuie sur une série d’expériences sur des souris. Celles-ci étaient atteintes d’infections bactériennes multirésistantes. Les chercheurs leur ont administré des molécules synthétiques biodégradables, aussi appelées macromolécules synthétiques.

Ces dernières ont guéri les infections multirésistantes en tuants les bactéries qui les provoquent : l’escherichia coli en cause dans certaines infections intestinales, celles responsables de la pneumonie et autres maladies pulmonaires, ainsi que celles du staphylocoque doré méthicilline résistant.

Des macromolécules synthétiques

Toutes ces infections peuvent être mortelles. Pour anéantir les bactéries en causes, les macromolécules synthétiques entrent dans les cellules bactériennes pour les détruire. "Une fois que la macromolécule synthétique a tué les bactéries, elle se dégrade naturellement après trois jours et ne reste pas dans le corps," explique Dr Yi Yan Yang, chef de groupe chez IBN Research.

Elles ne sont donc pas toxiques pour l’humain et n’ont pas d’effets secondaires signifiants.

700 000 personnes meurent chaque année à cause de bactéries super-résistantes

En 2016, cette même équipe de chercheurs avaient prouvé l’éfficacité de macromolécules synthétiques pour lutter contre les maladies virales mortelles.

Aujourd’hui élargie aux maladies infectieuses, ces travaux pourraient amener de nouvelles solutions pour guérir les infections bactériennes pharmacorésistantes chez l'homme. Un espoir important car près de 700 000 personnes meurent chaque année à cause de bactéries résistantes aux antibiotiques.

Néanmoins, pour l’instant, seules les souris ont été testées.