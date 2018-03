180 morts en Afrique du Sud : découverte de l'origine de la pire épidémie de listériose

180 personnes sont mortes à cause de l’épidémie de listériose en Afrique du Sud depuis janvier 2017, 950 cas ont été signalés. Pour l’Organisation des Nations Unies (ONU), il s’agit de la plus grande épidémie jamais enregistrée à travers le monde. Les autorités sud-africaines ont annoncé dimanche avoir trouvé la source de la contamination dans une usine de transformation de viande.

THE SOURCE OF THE PRESENT OUTBREAK CAN BE CONFIRMED TO BE THE ENTERPRISE FOOD-PRODUCTION FACILITY IN POLOKWANE. The results show that ready-to-eat processed meat products from Enterprise facility located in Germiston contain L. monocytogenes, the sequence type is not known